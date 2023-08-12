В Україні подорожчала реєстрація авто: як зросли ціни

В Україні подорожчала вартість послуг з реєстрації автомобіля через збільшенням ціни пластикового бланка техпаспорта.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС.

Там зазначили, що тепер свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу коштує не 312, а 405 гривень. Крім того, не подорожчало електронне свідоцтво про реєстрацію – віртуальний техпаспорт, який відображається у застосунку "Дія" та Електронному кабінеті водія. Слід пам'ятати, що такі електронні документи на авто дійсні лише на території України.

Скільки коштує зареєструвати транспорт за новими тарифами

Для транспортних засобів усіх категорій або окремих агрегатів (із видаванням номерного знака) – 955 грн:

послуга – 200 грн,

бланк свідоцтва – 405 грн,

номерний знак – 350 грн.

Для мототранспорту (із видаванням номерного знака) — 727 грн:

послуга – 200 грн,

бланк свідоцтва – 405 грн,

номерний знак – 122 грн.

Для причепів (із видаванням номерного знака) — 716 грн:

послуга – 200 грн,

бланк свідоцтва – 405 грн,

номерний знак – 111 грн.

Для мопедів або окремих їх агрегатів становить (із видаванням номерного знака) — 698 грн:

послуга – 200 грн,

бланк свідоцтва – 405 грн,

номерний знак – 93 грн.

"Окремо може бути нараховано комісію банківської установи або платіжної системи. У багатьох сервісних центрах МВС досі наявні бланки з попередньої партії із поліграфічного підприємства. Тому в них послуга надаватиметься за тарифом 312 грн до вичерпання запасів усіх цих бланків. І новий тариф може бути застосований пізніше, ніж від 9 серпня", - додали у МВС.

Нагадаємо, в Україні від 1 серпня іспит для отримання водійського посвідчення проходитиме за новими правилами.

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