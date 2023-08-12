В Украине подорожала регистрация авто: как выросли цены

В Украине подорожала стоимость услуг по регистрации автомобиля из-за увеличения цены пластикового бланка техпаспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Там отметили, что сейчас свидетельство о регистрации транспортного средства стоит не 312, а 405 гривен. Кроме того, не подорожало электронное свидетельство о регистрации – виртуальный техпаспорт, отображаемый в приложении "Дія" и Электронном кабинете водителя. Но следует помнить, что такие электронные документы на авто действительны только на территории Украины.

Сколько стоит зарегистрировать транспорт по новым тарифам

Для транспортных средств всех категорий или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – 955 грн.

услуга – 200 грн,

бланк свидетельства – 405 грн,

номерной знак – 350 грн.

Для мототранспорта (с выдачей номерного знака) — 727 грн:

услуга – 200 грн,

бланк свидетельства – 405 грн,

номерной знак – 122 грн.

Для прицепов (с выдачей номерного знака) — 716 грн:

услуга – 200 грн,

бланк свидетельства – 405 грн,

номерной знак – 111 грн.

Для мопедов или отдельных их агрегатов составляет (с выдачей номерного знака) — 698 грн:

услуга – 200 грн,

бланк свидетельства – 405 грн,

номерной знак – 93 грн.

"Отдельно может быть начислена комиссия банковского учреждения или платежной системы. Во многих сервисных центрах МВД до сих пор имеются бланки из предыдущей партии с полиграфического предприятия. Поэтому у них услуга будет предоставляться по тарифу 312 грн до исчерпания запасов всех этих бланков. И новый тариф может быть применен позже, чем с 9 августа", — добавили в МВД.

Напомним, в Украине с 1 августа экзамен для получения водительского удостоверения будет проходить по новым правилам.

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