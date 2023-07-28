Блокада України у морі: експерт розповів, що задумала Росія

Ворог може спробувати підійти до берега України, але нічого доброго від того не буде.

Російська війська готують судна в Чорному морі для здійснення блокади України. Вони дійсно можуть нашпигувати море мінами.

Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua військовий експерт Михайло Притула.

“У них вистачить розуму це зробити в якійсь частині, може це не буде узбережжя України. Росіяни не будуть дивитися на те, що це будуть узбережжя інших країн”, — зазначив експерт.

Однак він наголосив, що російський флот не зовсім сучасний: “Він, скажімо так, не першої свіжості, навіть не другої. Ми бачимо концепцію москітного флоту — коли невеликі безпілотники, але у великій кількості вражають велике судно, яке йде годувати крабів, як сталося з крейсером “Москва”. Тому вони можуть спробувати підійти до берега України, але нічого доброго від того не буде”.

Михайло Притула додав, що Україна використала не всі “Нептуни” і вони ще залишилися. “Крім того, Україна — ракетна держава і вона може робити свої ракети в кращій якості, ніж це робить Росія сьогодні. Ми бачимо, що якість ракетних систем Росії, які вони роблять зараз, нижче. Це стосується і “Калібрів”, і інших систем. Про Х-22 взагалі мова не йде”, — резюмував експерт.

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Російська блокада Чорного моря

Російські окупанти майже щодня атакують дронами та ракетами українські порти, з яких раніше в межах дії "зернової угоди" експортувалося продовольство. Так, під час чергової такої атаки напередодні російські ракети вдарили по порту на Дунаї в місті Рені на Одещині, що поблизу Румунії – неподалік від кордону НАТО.

Водночас в ОБСЄ поінформували, що російські окупанти встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів, аби підірвати цивільні судна та звинуватити в цьому Україну.

А голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі попередив, що Росія може атакувати цивільні кораблі в Чорному морі, аби посилити свою кампанію зі знищення експорту українського продовольства.

Британська розвідка поінформувала, що РФ вивела у Чорне море свій сучасний корвет "Сергій Котов", який може увійти до групи з перехоплення торгових суден.

За повідомленням Міноборони України 26 липня, РФ готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря: ворог практикує ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з українських портів.

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