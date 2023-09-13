Две категории украинцев не смогут получить пенсию: кого это касается

После нападения России значительное количество украинцев потеряло свои документы, чтобы подтвердить стаж работы.

Украинцы, долгое время работавшие на территории страны-агрессорки России или находившиеся на оккупированных территориях, не смогут получить пенсии.

Об этом сообщила в телемарафоне заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

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Она пояснила, что после нападения России значительное количество украинцев потеряло свои документы, а повреждение архивов до сих пор не позволяет подтвердить стаж некоторых лиц.

"Фактически у граждан, переехавших из Крыма на подконтрольную Украине территорию, нет возможности оформить пенсию. Поскольку по действующему законодательству, чтобы назначить им пенсии, нужно получить подтверждение от пенсионного фонда России о том, что Россия не выплачивает такому гражданину пенсию", — сказала она.

Марчак напомнила, что Россия денонсировала соглашение о пенсионном обеспечении между Россией и Украиной.

"Поэтому у нас нет урегулирований для граждан Украины, часть жизни работавших в России", — подчеркнула чиновник, добавив, что страховой стаж напрямую влияет на наличие и размер пенсионных выплат.

Ранее сообщалось, что украинцам перечислят пенсии и зарплаты. Насколько вырастут выплаты – читайте ЗДЕСЬ.

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