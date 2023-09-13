Заправлял технику оккупантов: в Харьковской области задержали депутата-коллаборанта

Чиновник использовал местную нефтебазу и сеть захваченных автозаправочных станций на территории Купянска и поселка Шевченково.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали депутата Шевченковского поселкового совета на Харьковщине, который добровольно сотрудничал с российскими агрессорами во время оккупации региона.

Об этом в среду, 13 сентября, сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным следствия, после захвата Купянского района чиновник поддержал российских захватчиков, за что получил от них "разрешение" на торговлю горючим.

"Для ведения незаконного бизнеса коллаборант использовал местную нефтебазу и сеть захваченных автозаправочных станций на территории райцентра и поселка Шевченково", — говорится в сообщении.

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Как было установлено, фигурант дела наладил поставки горючего из России, а с полученных доходов ежемесячно платил "ренту" в бюджет страны-агрессора. Кроме того, оккупационные подразделения РФ заправляли свою технику на захваченных АЗС.

“После освобождения района злоумышленник остался в поселке, где пытался “залечь на дно” и таким образом избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали”, — сообщили в спецслужбе.

На основании собранных доказательств фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины задержала корректировщицу, которая снимала стратегические объекты Харькова под видом "селфи".

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