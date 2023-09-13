Заправляв техніку окупантів: на Харківщині затримали депутата-колаборанта

Посадовець використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території Куп’янська та селище Шевченкове.

Співробітники Служби безпеки України затримали депутата Шевченківської селищної ради на Харківщині, який добровільно співпрацював з російськими агресорами під час окупації регіону.

Про це у середу, 13 вересня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, після захоплення Куп’янського району посадовець підтримав російських загарбників, за що отримав від них “дозвіл” на торгівлю пальним.

“Для ведення незаконного бізнесу колаборант використовував місцеву нафтобазу та мережу захоплених автозаправних станцій на території райцентру та селища Шевченкове”, - йдеться у повідомленні.

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Як було встановлено, фігурант справи налагодив постачання пального з Росії, а з отриманих прибутків щомісяця сплачував “ренту” до бюджету країни-агресора. Окрім того, окупаційні підрозділи РФ заправляли свою техніку на загарбаних АЗС.

“Після звільнення району зловмисник залишився в селищі, де намагався “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали”, - повідомили у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність). Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала коригувальницю, яка знімала стратегічні об’єкти Харкова під виглядом "селфі".

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