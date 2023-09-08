Ідеальна пара осені: яке взуття носити під пальто 2023 року

Пальто — незамінний елемент гардеробу в холодну пору року. Воно не лише допомагає сховатися від дощу та вітру, але й створити стильний образ. Однак важливо пам'ятати, яке взуття носити під пальто, щоб виглядати дійсно модно.

Яке взуття носити під пальто 2023 року

Завдяки різноманітності моделей взуття можна з легкістю комбінувати їх з пальто різними способами. Звичайно, потрібно враховувати і модель самого верхнього одягу. Восени 2023 року модні жіночі тренди виглядають так:

оксфорди та лофери — це взуття під пальто нижче коліна та середньої довжини, також таке взуття підійде під пальто оверсайз;

— це взуття під пальто нижче коліна та середньої довжини, також таке взуття підійде під пальто оверсайз; високі чоботи — можуть підійти під довге пальто або пальто середньої довжини;

— можуть підійти під довге пальто або пальто середньої довжини; ботфорди — таке взуття ідеально поєднується з моделями до коліна;

— таке взуття ідеально поєднується з моделями до коліна; чоботи на підборах — цього року в тренди входить модне шкіряне пальто, яке буде виглядати максимально стильно з таким жіночним взуттям;

— цього року в тренди входить модне шкіряне пальто, яке буде виглядати максимально стильно з таким жіночним взуттям; мокасини, кросівки — носіть їх з модними моделями в стилі кокон чи хіппі;

— носіть їх з модними моделями в стилі кокон чи хіппі; босоніжки, туфлі — в теплі дні їх можна носити з укороченими пальто.

Восени 2023 року в тренді будуть пальто чорного, сірого кольору, які завжди вважалися універсальними. Під них можна підбирати взуття будь-якого відтінку. А трендах залишаються і бежеві моделі, якщо ви не знаєте, чим їх доповнити, краще підбирати взуття чорного, коричневого, синього чи бордового кольорів.

На що ще звертати увагу, крім модних трендів

Взуття під довге пальто / Фото: pixabay.com

Потрібно враховувати не лише можні тенденції, але й знати особливості верхнього одягу та взуття, щоб виглядати органічно і стильно. Для створення модного гардеробу враховуйте такі критерії:

матеріал виробів;

корір та зовнішній вигляд взуття;

модель, колір та довжина пальто.

Зверніть особливу увагу на проміжок, який утворюється між взуттям та одягом. Неправильно підібрані моделі можуть візуально вкорочувати довжину ніг. Щоб уникнути такої проблеми, потрібно завжди підбирати взуття і верхній одяг під свою статуру, зріст.

Багатьох цікавить, чи можна носити кросівки з пальто? Сьогодні таке поєднання вважається дуже стильним. Але потрібно пам'ятати, що кросівки підходять не під кожну модель пальто. Найкраще носити кросівки восени 2023 року з модним пальто-халатом. Під пальто при цьому можна надягати і зовсім розслаблений образ з худі та джинсів, або більш елегантний варіант зі штанів та светра.

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