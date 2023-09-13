Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов: список

В Украине утвердили официальный список предметов, которые запрещено отправлять по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изыматься. Решение касается всех почтовых операторов.
Перечень товаров, которые запрещено отправлять по почте, утвержден постановлением Кабинета министров № 958 "Об утверждении перечня вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, и Порядка изъятия вложений, запрещенных к пересылке, из почтовых отправлений и распоряжения ими" от 8 сентября.
Так, по Украине запрещается пересылать:
- национальную валюту (кроме нумизматических монет и их коллекций), иностранную валюту;
- пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;
- алкогольные напитки с содержанием этилового спирта свыше 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, где отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;
- оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;
- животных и ядовитые растения;
- специальные технические средства негласного получения информации, биологические агенты и т.д.
Для международных отправлений действуют еще более строгие правила. В частности, в международные посылки также нельзя ложить ряд документов:
- разрешения на право ношения оружия,
- трудовые книжки,
- военные билеты,
- документы, удостоверяющие личность.
Исключением может быть пересылка загранпаспорта во время военного положения.
Товары, вещества и другие предметы, запрещенные для пересылки в международных почтовых отправлениях, имеют право изымать таможенные органы. Обнаруженные в почтовых отправлениях пищевые продукты с малым сроком годности и опасные предметы будут утилизироваться.
В некоторых случаях сотрудники почты даже могут и обязаны обращаться в полицию. Такое может произойти в случае обнаружения таких запрещенных предметов, которые должны быть изъяты правоохранителями:
- оружие;
- наркотические средства и психотропные вещества;
- токсичные и радиоактивные вещества;
- биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, токсины и т.п.).
Обнаруженная в отправлениях Украины гривна возвращается отправителю или пересылается адресату почтовым переводом. А иностранная валюта пересылается отправителю или получателю в письме с объявленной ценностью с описанием вложения (и последующей оплатой по этому тарифу).
Напомним, житель Софиевской Борщаговки под Киевом публиковал объявления о продаже стиков для электронных сигарет на онлайн-платформах, получал заказы, но вместо реального товара отправлял клиентам обычные муляжи в брендированных коробках.
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