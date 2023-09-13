Кабмин запретил пересылать по почте ряд предметов: список

В Украине утвердили официальный список предметов, которые запрещено отправлять по почте. В случае обнаружения большинство из них будут изыматься. Решение касается всех почтовых операторов.

Перечень товаров, которые запрещено отправлять по почте, утвержден постановлением Кабинета министров № 958 "Об утверждении перечня вложений, запрещенных к пересылке в почтовых отправлениях, и Порядка изъятия вложений, запрещенных к пересылке, из почтовых отправлений и распоряжения ими" от 8 сентября.

Так, по Украине запрещается пересылать:

национальную валюту (кроме нумизматических монет и их коллекций), иностранную валюту;

пищевые продукты, срок годности которых не превышает 10 дней;

алкогольные напитки с содержанием этилового спирта свыше 8,5 процента объемных единиц, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных сигаретах, где отсутствуют марки акцизного налога установленного образца;

оружие, легковоспламеняющиеся или другие опасные вещества, токсичные и радиоактивные вещества, ртуть, кислоты, ядовитые, едкие вещества;

животных и ядовитые растения;

специальные технические средства негласного получения информации, биологические агенты и т.д.

Для международных отправлений действуют еще более строгие правила. В частности, в международные посылки также нельзя ложить ряд документов:

разрешения на право ношения оружия,

трудовые книжки,

военные билеты,

документы, удостоверяющие личность.

Исключением может быть пересылка загранпаспорта во время военного положения.

Товары, вещества и другие предметы, запрещенные для пересылки в международных почтовых отправлениях, имеют право изымать таможенные органы. Обнаруженные в почтовых отправлениях пищевые продукты с малым сроком годности и опасные предметы будут утилизироваться.

В некоторых случаях сотрудники почты даже могут и обязаны обращаться в полицию. Такое может произойти в случае обнаружения таких запрещенных предметов, которые должны быть изъяты правоохранителями:

оружие;

наркотические средства и психотропные вещества;

токсичные и радиоактивные вещества;

биологические агенты (микроорганизмы, вирусы, токсины и т.п.).

Обнаруженная в отправлениях Украины гривна возвращается отправителю или пересылается адресату почтовым переводом. А иностранная валюта пересылается отправителю или получателю в письме с объявленной ценностью с описанием вложения (и последующей оплатой по этому тарифу).

Напомним, житель Софиевской Борщаговки под Киевом публиковал объявления о продаже стиков для электронных сигарет на онлайн-платформах, получал заказы, но вместо реального товара отправлял клиентам обычные муляжи в брендированных коробках.

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