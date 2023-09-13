Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів: список

В Україні затвердили офіційний список предметів, які заборонено надсилати поштою. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть. Рішення стосується всіх поштових операторів.

Перелік товарів, які заборонено відправляти поштою, затверджено ухвалою Кабінету міністрів № 958 "Про затвердження переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, і Порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними" від 8 вересня.

Так, Україною забороняється пересилати:

національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту;

харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;

алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка;

зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;

тварин та отруйні рослини;

спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.

Для міжнародних відправлень діють ще суворіші правила. Зокрема, у міжнародні посилки також не можна класти низку документів:

дозволи на право носіння зброї,

трудові книжки,

військові білети,

документи, що посвідчують особу.

Винятком може бути пересилання закордонного паспорта під час воєнного стану.

Товари, речовини та інші предмети, заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, мають право вилучати митні органи. Виявлені в поштових відправленнях харчові продукти з малим терміном придатності та небезпечні предмети утилізуватимуть.

Водночас у деяких випадках співробітники пошти навіть можуть і зобов'язані звертатися до поліції. Таке може статися у разі виявлення таких заборонених предметів, які мають вилучати правоохоронці:

зброю;

наркотичні засоби та психотропні речовини;

токсичні та радіоактивні речовини;

біологічні агенти (мікроорганізми, віруси, токсини тощо).

Виявлена у відправленнях Україною гривня повертається відправнику або пересилається адресату поштовим переказом. А іноземна валюта пересилається відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення (та наступною оплатою за цим тарифом).

Нагадаємо, мешканець Софіївської Борщагівки під Києвом публікував оголошення про продаж стіків для електронних сигарет на онлайн-платформах, отримував замовлення, але замість реального товару відправляв клієнтам звичайні муляжі у брендованих коробках.

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