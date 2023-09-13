Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів: список

В Україні затвердили офіційний список предметів, які заборонено надсилати поштою. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть. Рішення стосується всіх поштових операторів.
Перелік товарів, які заборонено відправляти поштою, затверджено ухвалою Кабінету міністрів № 958 "Про затвердження переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, і Порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними" від 8 вересня.
Так, Україною забороняється пересилати:
- національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту;
- харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
- алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка;
- зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
- тварин та отруйні рослини;
- спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.
Для міжнародних відправлень діють ще суворіші правила. Зокрема, у міжнародні посилки також не можна класти низку документів:
- дозволи на право носіння зброї,
- трудові книжки,
- військові білети,
- документи, що посвідчують особу.
Винятком може бути пересилання закордонного паспорта під час воєнного стану.
Товари, речовини та інші предмети, заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, мають право вилучати митні органи. Виявлені в поштових відправленнях харчові продукти з малим терміном придатності та небезпечні предмети утилізуватимуть.
Водночас у деяких випадках співробітники пошти навіть можуть і зобов'язані звертатися до поліції. Таке може статися у разі виявлення таких заборонених предметів, які мають вилучати правоохоронці:
- зброю;
- наркотичні засоби та психотропні речовини;
- токсичні та радіоактивні речовини;
- біологічні агенти (мікроорганізми, віруси, токсини тощо).
Виявлена у відправленнях Україною гривня повертається відправнику або пересилається адресату поштовим переказом. А іноземна валюта пересилається відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення (та наступною оплатою за цим тарифом).
Нагадаємо, мешканець Софіївської Борщагівки під Києвом публікував оголошення про продаж стіків для електронних сигарет на онлайн-платформах, отримував замовлення, але замість реального товару відправляв клієнтам звичайні муляжі у брендованих коробках.
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