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Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів: список

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Кабмін заборонив пересилати поштою низку предметів: список

Пошта / Фото: УНІАН

В Україні затвердили офіційний список предметів, які заборонено надсилати поштою. У разі виявлення більшість із них вилучатимуть. Рішення стосується всіх поштових операторів.

Перелік товарів, які заборонено відправляти поштою, затверджено ухвалою Кабінету міністрів № 958 "Про затвердження переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, і Порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання, із поштових відправлень та розпорядження ними" від 8 вересня.

Так, Україною забороняється пересилати:

  • національну валюту (крім нумізматичних монет та їх колекцій), іноземну валюту;
  • харчові продукти, термін придатності яких не перевищує 10 днів;
  • алкогольні напої із вмістом етилового спирту понад 8,5 відсотка об'ємних одиниць, тютюнові вироби, рідини, які використовуються в електронних сигаретах, на яких відсутні марки акцизного податку встановленого зразка;
  • зброю, легкозаймисті або інші небезпечні речовини, токсичні та радіоактивні речовини, ртуть, кислоти, отруйні, їдкі речовини;
  • тварин та отруйні рослини;
  • спеціальні технічні засоби негласного одержання інформації, біологічні агенти тощо.

Для міжнародних відправлень діють ще суворіші правила. Зокрема, у міжнародні посилки також не можна класти низку документів:

  • дозволи на право носіння зброї,
  • трудові книжки,
  • військові білети,
  • документи, що посвідчують особу.

Винятком може бути пересилання закордонного паспорта під час воєнного стану.

Товари, речовини та інші предмети, заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, мають право вилучати митні органи. Виявлені в поштових відправленнях харчові продукти з малим терміном придатності та небезпечні предмети утилізуватимуть.

Водночас у деяких випадках співробітники пошти навіть можуть і зобов'язані звертатися до поліції. Таке може статися у разі виявлення таких заборонених предметів, які мають вилучати правоохоронці:

  • зброю;
  • наркотичні засоби та психотропні речовини;
  • токсичні та радіоактивні речовини;
  • біологічні агенти (мікроорганізми, віруси, токсини тощо).

Виявлена у відправленнях Україною гривня повертається відправнику або пересилається адресату поштовим переказом. А іноземна валюта пересилається відправнику або одержувачу у листі з оголошеною цінністю з описом вкладення (та наступною оплатою за цим тарифом).

Нагадаємо, мешканець Софіївської Борщагівки під Києвом публікував оголошення про продаж стіків для електронних сигарет на онлайн-платформах, отримував замовлення, але замість реального товару відправляв клієнтам звичайні муляжі у брендованих коробках.

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Дата публікації
Перегляди
1085
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