Чому різко зріс попит на долари та євро: пояснення банкірки

На піку у середині тижня вартість американського долара сягала 38,3 гривні за долар.

Минулого тижня на ринку відчутно зросли девальваційні настрої, тому попит на іноземну валюту істотно збільшився.

Про це повідомила директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку у коментарі 24 каналу.

"Формальним приводом стали слова міністра фінансів, який висловив занепокоєння зміцненням гривні. З вівторка ми фіксували дуже значне зростання обсягу попиту на безготівкову валюту й на придбання доларів та євро з розміщенням на тримісячному депозиті", - пояснила вона.

За її словами, посилаючись на дані НБУ, з понеділка по середу обсяг придбаної за цими двома інструментами валюти зріс в середньому до 19 мільйонів доларів.

"Для порівняння, в аналогічний період минулого місяця українці купували безготівкової валюти в середньому на 3 – 4 мільйонів доларів. Загальний дисбаланс між попитом та пропозицією іноземної валюти з боку населення при цьому зріс до 20 – 23 мільйонів доларів на день", - розповіла вона.

Це, своєю чергою, призвело до зростання курсу у готівковому сегменті: на піку у середині тижня вартість американського долара сягала 38,3 гривні за долар. Золотько вважає, що розширення можливості для придбання валюти у безготівковому сегменті сприятиме частковому перетоку попиту з готівкового на безготівковий ринок.

На її думку, якщо тиждень пройде відносно спокійно з точки зору дискусій відносно курсу та рішень за валютними правилами, ситуація на ринку повинна почати заспокоюватись.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, чи варто зараз купляти долар.

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