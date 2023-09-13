Ціни на пальне в Україні різко зросли: яка вартість бензину і дизелю на АЗС

В середньому бензин марки А-95 здорожчав на 31 копійку – до 53,63 грн/л.

Ціна на пальне в Україні зросли одразу на 1 грн протягом доби 12-13 вересня. Йдеться про загальну суму здорожчання бензину марки А-95 та А-95+, а також дизпалива.

Про це свідчать дані моніторингу "Консалтингової групи "А-95", пише Enkorr.

Як змінилися ціни на пальне в Україні

Протягом доби, 12-13 вересня, середня вартість:

бензину марки А-95 по Україні зросла на 31 коп. – до 53,63 грн/л,

бензину марки А-95+ зросла на 37 коп. – до 55,56 грн/л,

дизельного пального зросла на 29 коп. – до 53,20 грн/л.

Вартість пального на АЗС України

На автозаправках ОККО та WOG бензини марки А-95, А-95-преміум і дизельне пальне здорожчали на 1 грн/л:

А-95 і дизпливо – до 55,99 грн/л,

А-95-преміум – до 57,99 грн/л.

На АЗС SOCAR усі види пального теж додали в ціні 1 грн:

вартість А-95 і дизпалива зросла до 57,99 грн/л,

А-95+ – до 59,99 грн/л.

На автозаправках інших мереж:

звичайний бензин А-95 здорожчав на 0,20-1,50 грн/л – до 50,00-52,00 грн/л,

А-95+ здорожчав на 34 коп. – до 50,43 грн/л,

дизпальне пальне додало в ціні 20-70 коп. і коштує 49,10-53,49 грн/л.

До слова, раніше директор ВАТ "Консалтингова група А-95" Сергій Куюн поділився своїми оцінками, чи зросте вартість бензину в Україні до 60 грн/л.

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