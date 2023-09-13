Експерт повідомив, що в Україні буде з цінами у вересні

У вересні на українських ринках збережеться здешевшання овочів та фруктів - як це було у серпня. Втім, продукти перероблення продовжать зростати у ціні.

Про це "Суспільному" повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.

"У серпні 2023 року зменшення споживчих цін на овочі прискорилось до -37,6 %, тоді як у липні воно складало -18,2 %. Загалом ціни на овочі зменшились на 22,3 % проти грудня та на 25,7 % — проти серпня 2022 року", - повідомив він.

За словами експерта, це значною мірою сприяло зменшенню споживчих цін на товари і послуги, яке триває вже два місяці поспіль.

Серед продуктів у серпні здешевшали фрукти (-4,2 %), масло (-0,9 %), олія соняшникова (-0,5 %), сир і м’який сир (-0,3 %), хліб і хлібопродукти (-0,2 %) та яйця (-0,1 %). Ціни на рибу та продукти з риби, які у липні зросли на 0,7 %, залишились на тому ж рівні.

"При цьому у серпні зросли ціни на цукор – на 2,0 % проти 1,2 % у липні, м’ясо і м’ясопродукти – на 1,2 % проти 1,4 %, хліб – на 0,5 % проти 0,3 %, молоко – на 0,2 % проти 0,2 % у липні, макаронні вироби – на 0,1 % проти -0,2 %", - каже Юрій Лупенко.

За оцінками науковців Інституту, цьогорічний врожай овочів та фруктів сприятиме зниженню споживчих цін у вересні, а, можливо, навіть у жовтні-листопаді.

"Водночас ціни на продукти перероблення, які більшою мірою залежні від вартості енергоресурсів та мають тривалі терміни зберігання, продовжать своє зростання в перші місяці осені, скоріше за все в незначних масштабах", - каже Лупенко.

Як повідомлялося, експертка Наталія Копитець прогнозує, що в Україні до кінця сезону може здорожчати м'ясо.

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