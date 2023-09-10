В Україні підскочать ціни на м'ясо: що здорожчає найбільше

Здорожчання варто очікувати вже в жовтні-листопаді.

В Україні до кінця сезону може здорожчати м'ясо.

Про це розповіла провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталія Копитець "Знай.ua".

Вона розповідає, що від початку літа вартість яловичини (гуляш та ребра) зросла на 0,9%. Тобто зараз ці продукти продають по 245,16 грн та 160,48 грн. Куряча тушка у серпні продавалася по 78,80 грн, філе – 148,27 грн, стегна та гомілки – 100,45 грн та 74,95 грн.

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"Вартість окремих видів свинини теж зросла – ребра, підчеревна, ошийок, лопатка додали у ціні. Водночас свиняча грудинка та солоне сало стали дешевшими", - йдеться у повідомленні.

За словами експертки, здорожчання варто очікувати вже в жовтні-листопаді на 5%.

"Це пов'язано зі збільшенням виробничих витрат на пальне, електроенергію та корми", - зазначила вона.

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