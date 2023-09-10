У Франції посеред ночі евакуювали 150 мешканців багатоповерхівок: що сталося

Французькі рятувальники евакуювали людей з багатоповерхівок просто посеред ночі.

На півдні Франції, у місті Мартіг, рятувальники посеред ночі евакуювали близько 150 мешканців двох багатоповерхівок.

Про це повідомляє AFP.

Як пише видання, людей евакуювали з двох багатоквартирних будинків, побудованих у 1970-х років після того, як мешканці серед ночі забили тривогу через підозрілий тріск і появу великої тріщини у стіні над сходами між поверхами. Квартири у цих будинках здаються в оренду як соціальне житло.

"Було чути тріск і потім гучний "бум". Я одразу подумала, що це щось подібне до того, що сталося у Марокко (де стався потужний землетрус із жертвами – ред.)", – розповіла одна з мешканок.

Довкола будинків виставили периметр безпеки на випадок обвалу, людям не дозволили повернутися за речами.

Більшість мешканців змогли тимчасово розміститися у родичів та друзів, решті запропонували місце у спортзалі.

За даними ЗМІ, три роки тому міська влада попередила управителя про небезпечний стан будівлі та навіть виділила кошти на потрібні роботи, проте вони так і не розпочались.

Компанія-управитель соціального житла має у розпорядженні близько 33 тисяч будівель на півдні країни, дві третини з них ближчим часом мають пройти серйозну реконструкцію.

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