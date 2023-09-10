Медведєв погрожує США повторенням теракту 9/11

Російський політик натякає, що "у когось із керівників ядерних країн здадуть нерви" і він застосує зброю.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вибухнув погрозами через санкції проти Росії та блокування активів на Заході. Прихвостень Путіна "попередив" США, аби не повторився теракт 11 вересня 2001 року.

Про це він написав у соціальних мережах.

"Не хочу накликати, але вони дочекаються, що в якийсь момент терористи знову здійснять атаку у стилі 11/09/2001, але з атомною чи біологічною складовою. Або ще чистіше: здадуть нерви у когось із керівників ядерних країн, і він ухвалить емоційне рішення про використання ЗМЗ. Тим більше, що ядерний клуб постійно розширюється і значна його частина жодними зобов'язаннями не пов'язана", - залякує Медведєв.

"І тоді все. Хана. Залишиться лише збирати гроші на новий монумент у районі Ground Zero. В кращому випадку. А у гіршому – вінки просто опустять на воду…", - погрожує далі російський політик.

Нагадаємо, у ГУР дізналися, скільки солдат Росія зосередила в Україні.

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