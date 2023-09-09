ЗСУ можуть “автоматично” звільнити два міста — Жданов

Після звільнення села Роботине Запорізької області, яке було опорним пунктом системи оборони російських окупантів на цій ділянці, у ЗСУ з’явилася нагода “автоматично” звільнити Токмак та Мелітополь.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов.

За його словами, для ЗСУ немає сенсу штурмувати окопи навколо Мелітополя та Токмака, які зараз Російська Федерація починає заповнювати десантниками.

“Розумний у гору не піде, розумний гору обійде. Треба обходити Токмак, перерізати дорогу на Бердянськ, перерізати залізницю і далі планомірно вибивати ворога з цього населеного пункту”, - зауважив Жданов.

На думку експерта, загроза оточення міста одразу спонукає росіян до "жесту доброї волі", тому його звільнення може відбутися “практично в автоматичному режимі, при мінімальних зусиллях наших військ”, якщо вдасться прорвати третю лінію оборони.

“Теж саме і з Мелітополем: після Токмака дорогою на Бердянськ – основний рух наших військ. І Мелітополь залишається на заході, в оточенні наших військ. За Токмаком – оперативний простір, системи оборони осередкові, побудовані на блокпостах та окремих опорних пунктах... Можна буде здійснювати рейдові дії, можна громити ці опорні пункти, але головне – маневреними діями просуватися у напрямку Азовського узбережжя”, - резюмував Жданов.

Нагадаємо, наприкінці серпня Сили оборони деокупували Роботине Запорізької області та продовжують рухатися на південний схід.

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