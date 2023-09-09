ВСУ могут "автоматически" освободить два города — Жданов

После освобождения села Роботино Запорожской области, которое являлось опорным пунктом системы обороны российских оккупантов на этом участке, у ВСУ появилась возможность "автоматически" освободить Токмак и Мелитополь.

Такое мнение в своем видеоблоге высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, для ВСУ нет смысла штурмовать окопы вокруг Мелитополя и Токмака, которые сейчас Российская Федерация начинает заполнять десантниками.

“Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Надо обходить Токмак, перерезать дорогу на Бердянск, перерезать железную дорогу и дальше планомерно выбивать врага из этого населенного пункта”, — отметил Жданов.

По мнению эксперта, угроза окружения города сразу побудит россиян к "жесту доброй воли", поэтому его освобождение может состояться "практически в автоматическом режиме, при минимальных усилиях наших войск", если удастся прорвать третью линию обороны.

“То же и с Мелитополем: после Токмака по дороге на Бердянск – основное движение наших войск. И Мелитополь остается западнее, в окружении наших войск. За Токмаком – оперативное пространство, системы обороны очаговые, построенные на блокпостах и отдельных опорных пунктах… Можно будет совершать рейдовые действия, можно громить эти опорные пункты, но главное – маневренными действиями продвигаться в направлении Азовского побережья”, — резюмировал Жданов.

Напомним, в конце августа Силы обороны деоккупировали Роботино Запорожской области и продолжают двигаться на юго-восток.

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