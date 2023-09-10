Украина снова под обстрелами: как прошла ночь в регионах

Ночь на 10 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.

Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.

Киевщина: ночью область была атакована ударными БПлА. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. По предварительной информации, пострадал инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Взрывной волной повреждены частные дома, помещения школы, детского сада, поселкового совета.

Кроме того, возникло возгорание лесной подстилки, пожары оперативно ликвидируют.

Все экстренные службы работают на месте происшествия.

В Киеве в результате падения уничтоженных БПЛА в нескольких районах повреждения получили авто, дорожное полотно. Также повреждена квартира в многоэтажке. Данные о последствиях уточняются.

Черниговщина: в сутки — 9 обстрелов (70 взрывов).

Обстрелы по Черниговскому, Корюковскому, Новгород-Северскому районам.

Из-за обстрела из миномета ранен житель села Костобобров (Семеновская громада Новгород-Северского района). Поврежден жилой дом.

Сумщина: ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Шалыгинской и Эсманской громадам. Без последствий.

Вчера в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксировано 205 взрывов из минометов, артиллерии и АГС.

Днепропетровщина: вчера за день российская армия целила по Никопольщине 4 раза. Обстреливала ее из тяжелой артиллерии и сбрасывала боеприпасы с беспилотника. Досталось Никополю и Марганецкой громаде. Поврежден коммунальное предприятие. Люди не пострадали.

В течение ночи агрессор трижды открывал огонь по Никополю. Стреляли из тяжелой артиллерии. По районному центру прилетело с десяток снарядов. Повреждено коммунальное предприятие. Погибших и раненых нет.

Запорожская область: враг стрелял по 24 городам и селам области; зафиксировано 96 ударов.

Обстрелы пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботиного, Малиновки, Преображенки, Белогорья, Каменского, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.

Оккупанты совершили 3 ракетных удара по Широкому и Трудовому, 3 РСЗО-обстрелы по Новоандреевке и Полтавке, ударили 8 авиационными снарядами по Орехову, а также атаковали из БПЛА Волшебное, Полтавку, Степное и Пятихатки.

Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.

Харьковщина: на Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Берестового Купянского района.

Враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Изюмское Изюмского района, повреждено здание ООО "Агрофирма Изюмское".

Дважды враг обстреливал г. Купянск, поврежден дом, произошли пожары.

В с. Тернова Харьковского района во время кошения травы 61-летний гражданин наступил на взрывное устройство "Лепесток". Госпитализирован с ранением.

Луганщина: вчера атаки с неба подверглись районам Новоселовского и Белогоровки.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка и Диброва.

За сутки противник совершил 147 обстрелов (551 снаряда).

Донетчина: за прошедшие сутки под огнем россиян — 10 населенных пунктов.

Повреждены 4 – жилых дома, погрузочная рампа предприятия, цех ЧАО "АКХЗ", 2 гражданских автомобиля.

В Донецкой области за сутки: 3 погибших, 6 раненых.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 54 обстрела (247 снаряда), россияне попали в районы 23 населенных пунктов области. В результате вражеского артиллерийского обстрела с. Солнечное Херсонской городской территориальной громады погиб 48-летний мужчина.

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