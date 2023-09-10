Украина снова под обстрелами: как прошла ночь в регионах

Оккупанты продолжают терроризировать украинцев.
Ночь на 10 сентября в большинстве областей Украины прошла с обстрелами.
Ситуация в регионах, по данным областных государственных администраций.
Киевщина: ночью область была атакована ударными БПлА. Воздушная тревога продолжалась более трех часов. По предварительной информации, пострадал инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Взрывной волной повреждены частные дома, помещения школы, детского сада, поселкового совета.
Кроме того, возникло возгорание лесной подстилки, пожары оперативно ликвидируют.
Все экстренные службы работают на месте происшествия.
В Киеве в результате падения уничтоженных БПЛА в нескольких районах повреждения получили авто, дорожное полотно. Также повреждена квартира в многоэтажке. Данные о последствиях уточняются.
Черниговщина: в сутки — 9 обстрелов (70 взрывов).
Обстрелы по Черниговскому, Корюковскому, Новгород-Северскому районам.
Из-за обстрела из миномета ранен житель села Костобобров (Семеновская громада Новгород-Северского района). Поврежден жилой дом.
Сумщина: ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья. Зафиксировано 32 взрыва. Обстрелы подверглись Середино-Будской, Шалыгинской и Эсманской громадам. Без последствий.
Вчера в течение дня россияне совершили 26 обстрелов приграничья. Зафиксировано 205 взрывов из минометов, артиллерии и АГС.
Днепропетровщина: вчера за день российская армия целила по Никопольщине 4 раза. Обстреливала ее из тяжелой артиллерии и сбрасывала боеприпасы с беспилотника. Досталось Никополю и Марганецкой громаде. Поврежден коммунальное предприятие. Люди не пострадали.
В течение ночи агрессор трижды открывал огонь по Никополю. Стреляли из тяжелой артиллерии. По районному центру прилетело с десяток снарядов. Повреждено коммунальное предприятие. Погибших и раненых нет.
Запорожская область: враг стрелял по 24 городам и селам области; зафиксировано 96 ударов.
Обстрелы пришлись по территории Гуляйполя, Орехова, Железнодорожного, Роботиного, Малиновки, Преображенки, Белогорья, Каменского, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.
Оккупанты совершили 3 ракетных удара по Широкому и Трудовому, 3 РСЗО-обстрелы по Новоандреевке и Полтавке, ударили 8 авиационными снарядами по Орехову, а также атаковали из БПЛА Волшебное, Полтавку, Степное и Пятихатки.
Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Без пострадавших.
Харьковщина: на Купянском направлении оккупанты безуспешно пытались прорвать оборону Вооруженных Сил Украины в районе Берестового Купянского района.
Враг нанес удар управляемой авиабомбой по с. Изюмское Изюмского района, повреждено здание ООО "Агрофирма Изюмское".
Дважды враг обстреливал г. Купянск, поврежден дом, произошли пожары.
В с. Тернова Харьковского района во время кошения травы 61-летний гражданин наступил на взрывное устройство "Лепесток". Госпитализирован с ранением.
Луганщина: вчера атаки с неба подверглись районам Новоселовского и Белогоровки.
От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Белогоровка и Диброва.
За сутки противник совершил 147 обстрелов (551 снаряда).
Донетчина: за прошедшие сутки под огнем россиян — 10 населенных пунктов.
Повреждены 4 – жилых дома, погрузочная рампа предприятия, цех ЧАО "АКХЗ", 2 гражданских автомобиля.
В Донецкой области за сутки: 3 погибших, 6 раненых.
Херсонщина: за сутки по области противник совершил 54 обстрела (247 снаряда), россияне попали в районы 23 населенных пунктов области. В результате вражеского артиллерийского обстрела с. Солнечное Херсонской городской территориальной громады погиб 48-летний мужчина.
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