Україна знову під обстрілами: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 10 вересня у більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина: вночі область буда атакована ударними БПлА. Повітряна тривога тривала понад три години. За попередньою інформацією постраждав інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає. Вибуховою хвилею пошкоджені приватні будинки, приміщення школи, дитячого садочка, селищноі ради.

Крім того, виникло загорання лісової підстілки, пожежі оперативно ліквідовують.

Всі екстренні служби працюють на місці події.

У Києві внаслідок падіння знищених БПЛА в кількох районах пошкоджень зазнали авто, дорожнє полотно. Також пошкоджена квартиру в багатоповерхівці. Дані щодо наслідків уточнюються.

Чернігівщина: за добу — 9 обстрілів (70 вибухів).

Обстріли по Чернігівському, Корюківському, Новгород-Сіверському районах.

Через обстріл із міномету поранено жителя села Костобобрів (Семенівська громада Новгород-Сіверського району). Пошкоджено житловий будинок.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 32 вибухи. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Шалигинська та Есманська громади. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 26 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 205 вибухів з мінометів, артилерії та АГС.

Дніпропетровщина: вчора за день російська армія цілила по Нікопольщині 4 рази. Обстрілювала її з важкої артилерії та скидала боєприпаси з безпілотника. Дісталося Нікополю та Марганецькій громаді. Пошкоджене комунальне підприємство. Люди не постраждали.

Протягом ночі агресор тричі відкривав вогонь по Нікополю. Гатив з важкої артилерії. По районному центру прилетіло з десяток снарядів. Понівечене комунальне підприємство. Загиблих та поранених немає.

Запорізька область: ворог гатив по 24 містах та селах області; зафіксовано 96 ударів.

Обстріли прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Малинівки, Преображенки, Білогір'я, Кам'янського, Степногірська, Лобкового та інших прифронтових населених пунктах.

Окупанти здійснили 3 ракетні удари по Широкому й Трудовому, 3 РСЗВ-обстріли по Новоандріївці та Полтавці, вдарили 8 авіаційними снарядами по Оріхову, а також атакували з БПЛА Чарівне, Полтавку, Степове та П'ятихатки.

Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Без постраждалих.

Харківщина: на Куп’янському напрямку окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону Збройних Сил України в районі Берестового Куп'янського району.

Ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Ізюмське Ізюмського району, пошкоджено будівлі ТОВ "Агрофірма Ізюмське".

Двічі ворог обстрілював м. Куп’янськ, пошкоджено будинок, сталися пожежі.

У с. Тернова Харківського району під час косіння трави 61-річний громадянин наступив на вибуховий пристрій "Пелюстка". Госпіталізований з пораненням.

Луганщина: вчора атак з неба зазнали райони Новоселівського та Білогорівки.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Білогорівка та Діброва.

За добу противник здійснив 147 обстрілів (551 снаряди).

Донеччина: минулої доби під вогнем росіян — 10 населених пунктів.

Пошкоджено 4 – житлових будинки, навантажувальна рампа підприємства, цех ПрАТ "АКХЗ", 2 цивільних автомобіля.

На Донеччині за добу: 3 загиблих, 6 поранених.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 54 обстріли (247 снаряди), росіяни поцілили у райони 23 населених пунктів області. Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу с. Сонячне Херсонської міської територіальної громади загинув 48-річний чоловік.

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