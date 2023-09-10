У ГУР дізналися, скільки солдат Росія зосередила в Україні

РФ так і не досягла своєї стратегічної мети - повної окупації території України.

Росія зосередила на тимчасово окупованих українських територіях, зокрема в Криму, понад 420 тисяч своїх військовослужбовців.

Про це повідомив заступник очільника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії" (YES), передає Інтерфакс-Україна.

"РФ зосередила на наших тимчасово окупованих територіях та на Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців. Це, якщо не брати до уваги Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях", - заявив він.

Скибіцький наголосив, що за понад півтора роки від початку повномасштабної агресії РФ так і не досягла своєї стратегічної мети – повної окупації території України.

"Потім були інші стратегічні цілі. Насамперед - повна окупація Луганської та Донецької областей. І саме зараз, на сьогоднішній день, найбільш активні бойові дії РФ проводить, по суті, на двох напрямках – Куп'янськ-Лиман, і це Мар'їнка-Донецьк, для того, щоб виконати бодай якесь завдання та повністю вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької області", - додав він.

У ГУР зазначили, що це дуже потужний контингент, який налічує велику кількість танків, бронемашин, артилерійських систем, систем залпового вогню та ракетних систем.

Зазначимо, що за даними Генштабу, загальні бойові втрати Росії на ранок 10 вересня становлять 268 630 окупантів.

Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах нашої держави.