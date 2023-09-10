Росія вночі випустила по Україні 32 ударні дрони – Генштаб

ППО збила майже всі ворожі цілі.
Вночі, 10 вересня, росіяни випустили по Україні 32 ударні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. Із них 25 знищила українська протиповітряна оборона.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину.
Крім того, росіяни обстрілювали українські позиції та населені пункти з авіації та артилеріїї.
Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків.
Уламки впали в кількох районах столиці.
В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків - впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.
"На цей час відомо про одного постраждалого (без загрози життю). Дані оперативного зведення уточнюються", - уточнив Сергій Попко, очільник КМВА.
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