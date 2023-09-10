Росія вночі випустила по Україні 32 ударні дрони – Генштаб

Вночі, 10 вересня, росіяни випустили по Україні 32 ударні дрони-камікадзе типу Shahed-136/131. Із них 25 знищила українська протиповітряна оборона.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували на Київщину.

Крім того, росіяни обстрілювали українські позиції та населені пункти з авіації та артилеріїї.

Раніше Київська міська військова адміністрація повідомила, що дрони заходили на столицю групами і з різних напрямків.

Уламки впали в кількох районах столиці.

В Шевченківському вони пошкодили квартиру в багатоповерхівці. Але більшість уламків - впали на відкриту, незабудовану територію. Пошкоджені автомобілі, тролейбусні лінії електропередач, дорожнє покриття.

"На цей час відомо про одного постраждалого (без загрози життю). Дані оперативного зведення уточнюються", - уточнив Сергій Попко, очільник КМВА.