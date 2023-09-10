Россия ночью выпустила по Украине 32 ударных дрона — Генштаб

ПВО сбила почти все вражеские цели.

Ночью, 10 сентября, россияне выпустили по Украине 32 ударных дрона-камикадзе типа Shahed-136/131. Из них 25 уничтожила украинская противовоздушная оборона.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили в Киевскую область.

Кроме того, россияне обстреливали украинские позиции и населенные пункты авиации и артиллерии.

Ранее Киевская городская военная администрация сообщила, что дроны заходили в столицу группами из разных направлений.

Обломки рухнули в нескольких районах столицы.

В Шевченковском они повредили квартиру в многоэтажке. Но большинство обломков – упали на открытую, незастроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередачи, дорожное покрытие.

"В настоящее время известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни). Данные оперативного сведения уточняются", — сказал Сергей Попко, глава КМВА.