Как изменится погода сегодня, 10 сентября

Синоптики обещают комфортную погоду.
Сегодня, 10 сентября, в Украине будет малооблачно, без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять до +24 °С.
Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.
В северных областях ожидается солнечная и сухая погода. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха +18…+23 °С.
В центре страны будет солнечно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18…+23 °С.
В южных областях прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19…+24 °С.
На западе Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17…+22 °С.
Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.
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