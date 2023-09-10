Как изменится погода сегодня, 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, в Украине будет малооблачно, без осадков. Ветер ожидается юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять до +24 °С.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

В северных областях ожидается солнечная и сухая погода. Ветер северо-восточный, 3–8 м/с. Температура воздуха +18…+23 °С.

В центре страны будет солнечно без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +18…+23 °С.

В южных областях прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха +19…+24 °С.

На западе Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха +17…+22 °С.

Напомним, синоптики прогнозируют во второй половине сентября первые заморозки на поверхности почвы.

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