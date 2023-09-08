Таропрогноз на 4-10 сентября 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро долго остаются достаточно популярным средством для того, чтобы узнать вероятное будущее. С распространением книгопечатания они получили достойное место среди когорты других инструментов для гадания, возможно даже обойдя руны и привычные нам карты.

Для того, чтобы узнать больше ответов о будущем, читайте таропрогноз на неделю – 4-10 сентября 2023 года – от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели на 4-10 сентября 2023 года — "Двойка пентаклей"

Сферу любви и чувств в течение недели будет характеризовать карта "Двойка пентаклей". Пентакли связаны со стихией земли и относятся к младшим арканам, о которых говорилось выше. Она говорит о том, что не стоит сейчас увязываться четкими любовными обещаниями. Попробуйте разные возможности и проявляйте гибкость, флиртуйте и наслаждайтесь. Парам, уже долгое время находящимся вместе, стоит задуматься, насколько легко они могут приспособиться к изменениям в жизни. Часто ли вы бываете шутниками или, наоборот, очень серьезными в отношениях.

Крепкие чувства невозможны по-прежнему. Попытайтесь умело жонглировать обстоятельствами, при этом вам откроются новые возможности и вы сможете принять решение. Если кризис в ваших отношениях неизбежен, то отнеситесь к этому легко. Естественные взлеты и падение жизни привели к этому кризису. Поверьте в то, что чувства вынесут вас на поверхность, просто приспосабливайтесь к переменам.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели — 4-10 сентября 2023 года "Туз мечей"

Эта карта относится к масти мечей, которые связаны со стихией воздуха и олицетворяют острый ум, испытание и борьбу. Туз является апофеозом определенной масти.

Эта карта рассказывает о чистоте, правде, объективности, честности и справедливости. Она говорит, что пора избавиться от иллюзий, понять дальнейший путь, логически объяснять себе определенные явления, осознавать, что плохо, а что – хорошо. Столкнитесь с реальностью и пройдите экзамен судьбы. Проанализируйте свою мотивацию, не забывайте об изобретательности и остроте разума.

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Эта карта появляется тогда, когда что-то в вашей душе стремится к выражению и наконец достигните справедливости. Также эта карта символизирует логику и уверенность в возникновении перед трудностями жизни. Верьте в себя, не сомневайтесь в ваших желаниях, будьте готовы к действиям и осознайте свои возможности.

Пора посмотреть правде в глаза и отказаться от горечи и разочарований прошлого. "Туз жезлов" — это карта стойкости, решительности и максимальной внутренней честности. Сейчас вы можете прояснить ситуацию, рассеять сомнения и тогда дорога для вас откроется.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели — 4-10 сентября 2023 года "Тройка пентаклей"

Следующую неделю можно четко описать с помощью карты Таро, которая называется "Тройка пентаклей". Эта карта говорит о небольшом прогрессе в сфере финансов. Поэтому, для того чтобы двигаться вперед, вы должны выяснить, что не дает вам двигаться дальше. Переведите ваше поведение на более зрелый уровень. Если вы будете умело двигаться, то выдержите этот экзамен судьбы.

Не ходите кругами. Примите этот кризис как проверку ваших возможностей, благодаря чему вы станете мудрее и сильнее. Докажите себе и другим, что решились преодолеть преграды, перед которыми долго останавливались. Используйте ваши способности.

Задумайтесь над тем, как вы можете использовать свои возможности. В какой сфере вам нужно доказать свою квалификацию, чтобы получить значительный финансовый результат, как далеко вы зашли. Прежде чем танцевать на канате, сначала научитесь на нем ходить.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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