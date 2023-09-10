Як зміниться погода сьогодні, 10 вересня

Сьогодні, 10 вересня, в Україні буде малохмарно, без опадів. Вітер очікується південно-східний, 3 – 8 м/с. Температура повітря становитиме до +24 °С.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич.

У північних областях очікується сонячна та суха погода. Вітер північно-східний, 3 ‒ 8 м/с. Температура повітря +18…+23 °С.

У центрі країни буде сонячно, без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря +18…+23 °С.

У південних областях прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря +19…+24 °С.

На заході України очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, 7 - 12 м/с. Температура повітря +17…+22 °С.

Нагадаємо, синоптики прогнозують у другій половині вересня перші заморозки на поверхні ґрунту.

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