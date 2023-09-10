Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб назвав нові дані

Загальні бойові втрати Росії на ранок 10 вересня становлять 268 630 окупантів.

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 490 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.09.23 орієнтовно склали:

особового складу близько 268 630 (+490) осіб

танків ‒ 4554 (+10)

бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16)

артилерійських систем – 5811 (+22)

РСЗВ – 760 (+3)

засоби ППО ‒ 509 (+1)

літаків – 315

гелікоптерів– 316

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5)

крилаті ракети ‒ 1455

кораблі /катери ‒ 19

автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40)

спеціальна техніка ‒ 872 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах нашої держави.