Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб назвав нові дані

Загарбники зазнають втрат.
Загальні бойові втрати Росії на ранок 10 вересня становлять 268 630 окупантів.
За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 490 російських загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.09.23 орієнтовно склали:
- особового складу близько 268 630 (+490) осіб
- танків ‒ 4554 (+10)
- бойових броньованих машин ‒ 8755 (+16)
- артилерійських систем – 5811 (+22)
- РСЗВ – 760 (+3)
- засоби ППО ‒ 509 (+1)
- літаків – 315
- гелікоптерів– 316
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4593 (+5)
- крилаті ракети ‒ 1455
- кораблі /катери ‒ 19
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40)
- спеціальна техніка ‒ 872 (+2)
Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах нашої держави.
Читайте також: