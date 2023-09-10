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Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб назвав нові дані

Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб назвав нові дані

ЗСУ знищують окупантів / Фото: Associated Press

Загарбники зазнають втрат.

Загальні бойові втрати Росії на ранок 10 вересня становлять 268 630 окупантів.

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 490 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 10.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу близько 268 630 (+490) осіб 
  • танків  ‒ 4554 (+10) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 8755 (+16)
  • артилерійських систем  – 5811 (+22) 
  • РСЗВ – 760 (+3)  
  • засоби ППО  ‒ 509 (+1) 
  • літаків – 315  
  • гелікоптерів– 316 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 4593 (+5)
  • крилаті ракети  ‒ 1455 
  • кораблі /катери ‒ 19 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8338 (+40)
  • спеціальна техніка  ‒ 872 (+2)

Раніше Генштаб повідомив, що протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень. Ворог завдав 2 ракетних та 40 авіаційних ударів, здійснив понад 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ так і по цивільних об’єктах нашої держави.

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