В Україні розробили графіки відключення світла: що відомо

Місцева влада та енергетичні компанії вже розробили графіки відключення світла в регіонах України, їх можуть застосовувати від 1 жовтня. Відключення електроенергії може початися з новими атаками росіян, через які можливі проблеми з розподілом чи генерацією струму в Україні.

Про це пише Обозреватель.

Чи будуть відключення світла

Найімовірніше, відключення будуть. Однак у кращому сценарії вони можливі в період пікових навантажень і не для всіх.

В Україні, за даними Міністерства енергетики, відновили близько 70% пошкоджених ТЕС та ТЕЦ, підготовка до зими триватиме до жовтня і ще є час збільшити відсоток. І хоч ситуація справді складна, енергетики не беруться точно прогнозувати, якими будуть відключення та чи будуть вони взагалі.

"Підготовка до зими ще триває, до листопада ми маємо час, щоб підготуватися, зокрема для проходження складних сценаріїв, які можуть бути обумовлені обстрілами російських військ", - заявив очільник парламентського комітету з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус.

За його словами, Україна увійде в опалювальний сезон приблизно з тими ж потужностями, що й минулого року. Однак питання полягає не тільки в тому, чи вистачить генерації, а й у можливостях розподіляти електроенергію. І тут все залежить від того, як РФ атакуватиме енергетичну інфраструктуру України взимку.

Які можуть бути відключення

Графіки відключень у більшості регіонів вже розробили. Далеко не факт, що їх застосовуватимуть, проте приблизне розуміння, як довго може тривати відключення, є. Наприклад, у Львівській області їх запровадять від 1 жовтня (діяти вони почнуть лише за розпорядженням "Укренерго" та за необхідності скоротити споживання). Тривалість відключень може становити до двох годин поспіль і до чотирьох годин на добу.

На Полтавщині, як зазначають в облдержадміністрації, може бути шість черг відключення електроенергії. Також графіки аварійних та планових відключень вже розробили у "Вінницяобленерго". Програму знеструмлення споживачів у підприємстві називають "справедливою та недискримінаційною". Щодо тривалості знеструмлення, їх періодичність може коливатися від 2 до 4 годин поспіль.Така сама ситуація – у всіх регіонах.

Якщо Україна зможе повернути під свій контроль Запорізьку АЕС у найближчі місяці, а ракетні атаки та запуски дронів на українські міста припиняться, то причин для масових та тривалих відключень може не бути. Так само, як і у випадку з відключеннями, прогнозувати таку ситуацію вкрай складно.

Нагадаємо, в кінці червня джерело ТСН.ua у Кабміні попередило, що з настанням осінньо-зимового періоду росіяни спробують повторити тактику занурювання України в блекаут. Тож держава працює з партнерами щодо посилення української ППО.

А голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що восени та взимку в енергосистемі зберігатиметься дефіцит генерації, тож порадив громадянам економити електрику.

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