ВСУ продвинулись на юге Украины: Генштаб сообщил о мощных боях

Вооруженные силы Украины продолжают давить на российских оккупантов на Мелитопольском направлении. Украинские защитники имели успех южнее населенного пункта Роботино и западнее Вербового Запорожской области на этом участке фронта.

Об этом заявил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

По его словам, на юге Украины продолжаются тяжелые бои, наши бойцы имеют успехи. Силы обороны на Мелитопольском направлении закрепляются на достигнутых рубежах.

Между тем, на Бахмутском направлении Силы обороны также продолжают вести наступательные действия: продвигаются южнее Бахмута Донецкой области, закрепляются на достигнутых рубежах.

Российские оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки и Марьинки на Донетчине. По словам Ковалева, ВСУ сдерживают наступление россиян на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки и Орехово-Васильевки", - добавил спикер Генштаба.

Ситуация на фронте

В утренней сводке Генштаба 7 сентября сообщили о боях и продвижении Сил обороны. Так, за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

Между тем аналитики ISW рассказали об успехах ВСУ в районе Бахмута. В частности, ВСУ вытеснили российские войска с позиций к югу от Бахмута.

В свою очередь в ВСУ заявили об успехе под Бахмутом, и городские бои в Клищиевке. Сообщается, что Силы обороны имеют успех на южном фланге возле Бахмута, оккупанты несут потери и отходят.

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