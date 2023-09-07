Данилов объяснил, почему невозможно провести выборы во время войны

Сейчас миллионы украинцев находятся за границей, и им нужно дать право проголосовать.

Секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Сніданок з 1+1" объяснил, почему проводить выборы в Украине во время полномасштабной войны почти невозможно.

"Сейчас нам еще выдвигают – давайте проводить во время войны выборы. Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы – мы проигрываем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди пока находятся в окопах. А задача государства достаточно проста – обеспечить голосование каждого и каждому, который находится... А те кто за границей? Людям, которые начинают давать советы, надо понимать, что нужно жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов", — сказал он.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что выборы согласно законодательству во время войны запрещены.

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отмечал, что выборы в Украине во время войны и действия военного положения невозможны. Самым оптимальным вариантом были выборы в Верховную Раду, проведенные сразу после окончания войны.

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