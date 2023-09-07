ВСУ отвоевывают займы на этом участке фронта.

Вооруженные силы Украины постепенно отвоевывают позиции на Бахмутском направлении и продвинулись к востоку от Невельского в Донецкой области.

Об этом говорится в строительстве Института изучения войны (ISW).

Аналитики Института со ссылкой на Генштаб сообщил, что украинские войска добились частичного успеха на Бахмутском направлении и вытеснили российские войска с позиций к югу от Бахмута. Командующий Сухопутными войсками Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что Силы обороны постепенно отвоевывают позиции в этом районе.

В свою очередь, один российский "военкор" заявил, что украинские защитники продвигаются в Клищиевке в течение последних трех дней. В настоящее время ВСУ контролируют половину населенного пункта. Между тем и другие российские источники утверждали, что в районе Клещиевки продолжаются позиционные бои.

Также украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Железнянского, Орехово-Василовки, Клещиевки и Белой Горы.

Украинские силы вели наступательные операции по линии Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры показывают, что украинские силы продвинулись к востоку от Невельского.

Донетчина. Карта боев ISW.

Напомним, 6 сентября в ВСУ заявили об успехе под Бахмутом, а в Клещиевке – городские бои. Отмечается, что оккупанты отходят с потерями.

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