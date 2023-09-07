Что происходит на фронте: в Генштабе сообщили о боях и продвижениях

За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных, 69 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Об этом сообщил Генштаб.

Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе села Гранов Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Колодязному, Кисловке, Купянску, Берестову Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Дружелюбовки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаки противника около Орехово-Василовки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Хромового, Ивановского, Клещиевки, Северного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки. Также здесь враг нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоукраинки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам.

На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Ольговки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Змиевке, Антоновке, Херсону Херсонской области.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражены 4 состава боеприпасов, 12 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Напомним, украинские защитники имеют успехи в боях под Бахмутом, в частности в Клищиевке продолжаются городские бои, а оккупанты отходят с потерями.

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