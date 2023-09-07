Что происходит на фронте: в Генштабе сообщили о боях и продвижениях

ВСУ отразили все вражеские атаки.
За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений. Враг нанес 10 ракетных, 69 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Об этом сообщил Генштаб.
Оперативная ситуация на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе села Гранов Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам.
На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Синьковки, Котляровки, Крахмального Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Колодязному, Кисловке, Купянску, Берестову Харьковской области.
На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Новоегоровки Луганской области. Враг нанес авиационных ударов неподалеку от Дружелюбовки Харьковской области, Белогоровки Луганской области, Ямполевки, Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов.
На Бахмутском направлении силы обороны отразили атаки противника около Орехово-Василовки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары вблизи Хромового, Ивановского, Клещиевки, Северного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам. В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.
На Авдеевском направлении Силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки. Также здесь враг нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационный удар возле Красногоровки.
На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоукраинки, Золотой Нивы, Урожайного. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам.
На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам.
На Херсонском направлении враг нанес авиационный удар неподалеку от Ольговки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Змиевке, Антоновке, Херсону Херсонской области.
Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.
Подразделениями ракетных войск и артиллерии поражены 4 состава боеприпасов, 12 артиллерийских средств, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 1 станция радиоэлектронной борьбы, 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Напомним, украинские защитники имеют успехи в боях под Бахмутом, в частности в Клищиевке продолжаются городские бои, а оккупанты отходят с потерями.
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