В России не хватает материалов для изготовления оружия — ISW

Также русским компаниям не хватает резины для производства шин.

Российский оборонно-промышленный комплекс все чаще сталкивается с дефицитом комплектующих для изготовления оружия.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаясь на российские источники сообщают, что оборонно-промышленная база РФ сталкивается с проблемами поставок.

Представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Россия способна производить только "десятки" крылатых ракет "Калибр" и еще меньшее количество ракет "Искандер" в месяц.

Поэтому Россия не в состоянии пополнить свои запасы до уровня 2022 года. Кроме того, у России серьезные проблемы с получением современного оптического оборудования, электроники, чипов. Контрабанда и серый импорт не могут полностью покрыть потребности.

Кроме того, источники в РФ сообщают, что из-за дефицита резины возникли проблемы с заменой шин для военной техники, которая сейчас очень необходима захватчикам на передовой. Из-за нехватки колес у оккупантов могут возникнуть серьезные проблемы с перемещением после начала сезона дождей.

Напомним, ранее сообщалось, что Запад требует от ОАЭ прекратить помогать России в войне с Украиной.

Кроме того, мы ранее информировали, что Индия просит США разблокировать замороженные за сотрудничество с Россией деньги.

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