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Решение совершенно не закрыто: Кулеба – о предоставлении Украине ATACMS

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Решение совершенно не закрыто: Кулеба – о предоставлении Украине ATACMS

РСЗО М142 HIMARS и ракеты ATACMS / Фото: Mariusz Burcz/mil.in.ua

Министр отметил, что Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты, и будет более чем естественно, если Германия и США присоединятся к этой коалиции.

Решение о предоставлении Украине американских баллистических ракет ATACMS не закрыто.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Укринформ".

"Это решение открыто. Оно абсолютно не закрыто. В последнем разговоре с государственным секретарем США мы это обсуждали. Он подтвердил, что они проводят анализ некоторых моментов, связанных с применением, количеством, чтобы принять окончательное решение", — заявил он.

Министр напомнил, что Великобритания и Франция предоставили Украине дальнобойные ракеты.

"Будет более чем естественно, если Германия и США присоединятся к этой коалиции", – добавил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры с США по поставкам ракет ATACMS, имеющих большой радиус действия.

Что известно о ракетах ATACMS

ATACMS (Army Tactical Missile System) – это американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой, производимый компанией Lockheed Martin. Армейский тактический ракетный комплекс в зависимости от модификации поражает цели на расстоянии от 165 до 300 км, пишет производитель.

Это класс ракет "земля-земля", то есть запускается с земли и поражает наземные цели. ATACMS не только дальнобойны, но и высокоточны.

Однако главное, что для запуска ракет предназначены пусковые установки М142 HIMARS и M270 MLRS, которые Украина использует для защиты территории от России.

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Дата публикации
Просмотры
572
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