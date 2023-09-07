Що відбувається на фронті: у Генштабі повідомили про бої та просування



Протягом минулої доби відбулось 39 бойових зіткнень. Ворог завдав 10 ракетних, 69 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це повідомив Генштаб.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі села Гранів Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Котлярівки, Крохмального Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Колодязне, Кислівка, Куп’янськ, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Новоєгорівки Луганської області. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Дружелюбівки Харківської області, Білогорівки Луганської області, Ямполівки, Веселого Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку сили оборони відбили атаки противника біля Оріхово-Василівки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в поблизу Хромового, Іванівського, Кліщіївки, Північного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. У результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмуту, витісняють противника із займаних позицій та закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили атаки противника в районі Авдіївки. Також тут ворог завдав авіаційного удару. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару біля Красногорівки.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Новоукраїнки, Золотої Ниви, Урожайного. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Херсонському напрямку ворог завдав авіаційного удару неподалік Ольгівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Зміївка, Антонівка, Херсон Херсонської області.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 4 склади боєприпасів, 12 артилерійських засобів, 2 пункти управління, 1 зенітно-ракетний комплекс, 1 станцію радіоелектронної боротьби, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Нагадаємо, українські захисники мають успіхи у боях під Бахмутом, зокрема у Кліщіївці тривають міські бої, а окупанти відходять з втратами.

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