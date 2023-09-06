Обстрел рынка в Константиновке: Зеленский опубликовал момент удара (видео)

В результате атаки погибли 16 человек, но количество погибших и пострадавших может еще возрасти, отметил Зеленский.

Глава государства Владимир Зеленский опубликовал видео момента удара предварительно ракеты по рынку в Константиновке Донецкой области.

Кадры "прилета" разместил у себя на странице Телеграмм.

Также читайте ВСУ могут заблокировать в Бахмуте российских оккупантов: при каких условиях это может произойти

По его данным, по состоянию на 15:45 6 сентября в результате атаки погибли 16 человек, но количество погибших и пострадавших может еще возрасти.

"Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это значит закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Наглость подлости. Полномасштабная изувер. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Многие ранены. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных!", — написал он под видео.

Зеленский опубликовал видео момента удара по рынку в Константиновке

Напомним, днем 6 сентября Россия нанесла предварительно ракетный удар по рынку Константиновки. Премьер-министр Денис Шмигаль уточнил, что среди жертв есть ребенок.

Читайте также: