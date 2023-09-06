Гороскоп на 7 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда все получится

День благоприятен для любых начинаний – как в профессиональной сфере, так и в личной жизни.

Переполняющая человека энергия позволит замахнуться на самые серьезные и перспективные проекты, поэтому не стоит терять времени, иначе можно упустить шанс на успех. Все, над чем придется работать в этот день, не только сделается легко и быстро, но и просуществует долго.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 сентября для Овнов

К новым достижениям необходимо приступать без балласта – избавьтесь от всех недоделок и подтяните «хвосты», в противном случае они будут постоянно мешать и тянуть вас назад.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 сентября для Тельцов

Не стоит бежать за всеми «зайцами» одновременно – рискуете не успеть нигде, поэтому стоит определиться с тем, что для вас более важно, и работать в этом – приоритетном – направлении, отложив остальное на потом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 сентября для Близнецов

На рабочем совещании смело можно высказывать самые смелые и фантастические идеи – коллеги примут их с восхищением, а начальство, одобрит и решит немедленно взять в работу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 сентября для Раков

Заподозрив близкого человека в неблаговидном поступке, не стоит таить свои опасения в себе – нужно спросить его обо всем напрямик, скорее всего, ситуация окажется совсем не такой страшной, как кажется.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 сентября для Львов

Главное в этот день – воздержаться от резких замечаний и двусмысленных шуток в отношении окружающих вас людей, они могут воспринять такую линию поведения как намеренное оскорбление.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 сентября для Дев

Чтобы серьезный разговор с близким человеком не перерос в продолжительный конфликт, не стоит принимать его доводы в штыки – лучше выслушать и отыскать в них зерно истины.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 сентября для Весов

Не стоит высказывать свое мнение, если вас о нем не спрашивают: ваше замечание человек может счесть обидным, поэтому его реакция окажется непредсказуемой и, скорее всего, негативной.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 сентября для Скорпионов

От работы над серьезными проектами в этот день лучше отказаться – время благоприятно для доведения до ума уже начатых дел, не стоит также подписывать важные контракты и заключать серьезные сделки.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 сентября для Стрельцов

Встречи с друзьями, даже если вы давно их не видели, желательно перенести на другое время – не стоит рисковать многолетними отношениями, которые в результате ссоры вполне могут разрушиться.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 сентября для Козерогов

Чтобы на работе не столкнуться с неприятными сюрпризами, важно не выделяться: не выступать с предложениями и инициативами – они будут преждевременными, и не стараться выслужиться перед начальством.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 сентября для Водолеев

Не стоит игнорировать свои рабочие обязанности: несмотря на то, что особых профессиональных прорывов в эти дни не предвидится, сделать все надо так, чтобы даже самое суровое начальство не подкопалось.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 сентября для Рыб

Не стоит делать финансовые вложения, даже если речь идет всего лишь о покупках в супермаркете – в эти дни все они окажутся неудачными и оставят по себе неприятное ощущение даром потраченных денег.

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