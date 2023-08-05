Контрнаступ ЗСУ: росіяни не сподіваються втримати південний плацдарм — експерт

Під час контрнаступу ЗСУ російські окупанти не зможуть втримати свій плацдарм на півдні України, і вони вже готуються до цього.

Таку думку висловив військовий аналітик, полковник Петро Черник в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.

“[Росіяни] укріплюють Перекопський перешийок дуже міцно і сильно дефіцитними ресурсами. Якби вони були впевнені, що південний плацдарм можуть втримати, то цього б не робили”, - пояснив він.

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За словами експерта, фаза активних дій української армії буде доволі тривалою, оскільки противник також б'ється на смерть.

“Як мінімум, вона буде тривати гостро до закінчення циклу сухої погоди”, - припустив Петро Черник.

Нагадаємо, раніше командувач Сил підтримки ЗСУ, бригадний генерал Дмитро Герега розповів про складність ведення наступальних дій на південному напрямку. За його словами, противник влаштував на окупованих територіях багатоешелоновану систему інженерних загороджень.

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