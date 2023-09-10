Медведев угрожает США повторением теракта 9/11

Российский политик намекает, что "у кого-нибудь из руководителей ядерных стран сдадут нервы" и он применит оружие.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев разразился угрозами из-за санкций против России и блокирования активов на Западе. Прихвостень Путина "предупредил" США, чтобы не повторился теракт 11 сентября 2001 года.

Об этом он написал в соцсетях.

"Не хочу навлечь, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова совершат атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Или еще чище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран, и он примет эмоциональное решение об использовании ОМУ. Тем более что ядерный клуб постоянно расширяется и значительная его часть никакими обязательствами не связана", — запугивает Медведев.

"И тогда все. Хана. Остается только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero. В лучшем случае. А в худшем – венки просто опустят на воду…", — угрожает российский политик.

Напомним, в ГУР узнали сколько солдат Россия сосредоточила в Украине.

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