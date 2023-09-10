Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімають нас на вершину успіху, то опускають до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі в будь-який момент! Якому знаку зодіаку пощастить 11 вересня?

День слабкої енергетики, через яку необхідно відмовитися від активних дій, які виявляться марною тратою часу та сил. Втім, вдаватися до неробства зірки теж не рекомендують: краще зайнятися тим, що приносить вам задоволення – наприклад, перечитати улюблений літературний твір, послухати класичну музику або присвятити час своєму хобі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Близнятам сьогодні не лише можна, а й треба обговорювати з начальством питання, які їх турбують. До того ж вони стосуватимуться не лише підвищення заробітної плати, як можна було б припустити, а й нових професійних ідей та планів. Будучи втіленими в життя, вони принесуть представникам знака не лише успіх, а й фінансову вигоду, та й сьогодні начальство, найімовірніше, відповість на це прохання згодою.

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