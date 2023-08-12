В Україні підвищать ціни на алкоголь: що здорожчає найбільше

Підвищити ціни у нардепів попросили самі виробники.

В Україні незабаром можуть підвищити ціни на алкоголь. Відповідний проєкт готує Мінекономіки, який дозволить виробникам збільшити прибуток та виграти конкуренцію у контрафактних товарів.

Про це пише UBR.ua.

Зокрема, проєкт передбачає зростання мінімальної ціни на наступну продукцію:

горілка та лікеро-горілчані – на 13%

коньяк та бренді - на 11-12%;

віскі, ром та джин – на 25%;

шампанське та ігристі вина – на 28%;

вина – на 62%;

сидр та деякі продукти бродіння – на 61-71%.

Заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк каже, попри те, що проєкт зник із сайту Мінекономіки, підвищення таки буде. За його словами, зростання цін вигідне чесним підприємцям, які сплачують податки.

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"Наприклад, пляшка горілки не може продаватися за 50 грн, якщо її собівартість 80 грн", - говорить нардеп.

Він наголошує, що підвищити ціни у нардепів попросили самі виробники.

"Виноробна галузь сказала: ви боретеся з тінню, чому не підвищуєте тоді ціни?" - розповідає Железняк.

Виконавчий директор асоціації "Укргорілка" Аліна Шолохман підтверджує погоджується зі словами нардепа.

"Як може пляшка вина коштувати дешевше, ніж капучино? Мінімальні ціни мають виконувати свою функцію – коли вони відповідають реальним економічним витратам", – розповіла Шолохман.

Ярослав Железняк наголосив, що не знає, чому відповідний проєкт постанови таємним чином зник із сайту Мінекономіки.

Зазначимо, в Україні у липні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зменшилися проти червня на 2,1 %, тоді як ще в червні проти травня вони зросли на 0,1 %.

Крім того, на ринку рекордно впали ціни на гречку, зокрема, порівняно з минулим роком вартість зменшилися на 53%

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