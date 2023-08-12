До Росії повернулося "серпневе прокляття" – Кремль приніс війну додому: CNN

До Росії повертається "серпневе прокляття". Цього року громадяни країни-агресорки зустрічають останній місяць літа у тривозі під звуки вибухів та природних катаклізмів. У минулі роки серпень місяць в Росії часто зустрічали з часткою обережності, навіть тривоги. Росіяни пошепки говорили про своє "серпневе прокляття", щоб пояснити надзвичайно велику кількість смертельних аварій, терористичних атак або спалахів війни.

Про це пише CNN.

"Гарячий серпень"

За рік в РФ майже забули про "гарячий серпень", але він повернувся з помстою. По-перше, почастішали атаки на тилові регіони Росії та Москву, у яких звинувачують Україну. Безпілотники ледь не щодня атакують офіційні будівлі, військові та інші інфраструктурні об'єкти.

"По-перше, росіяни є свідками масового зростання нападів з боку України, які привели війну Кремля додому, змусивши Москву заплатити ціну та дозволивши простим росіянам відчути жахливе насильство, яке зазнала Україна від лютого минулого року", - пишуть журналісти.

У Чорному морі російський військовий і комерційний кораблі цього місяця зазнали атак безпілотників, що загрожує російському постачанню і торговим шляхам.

Паніка росіян

За словами офіційних осіб РФ, більшість безпілотників знищено завдяки посиленій протиповітряній обороні. Але кожне влучання змушує росіян задуматися.

"Ми всі шоковані тим, що це відбувається тут... Але ми не політики, тому не хочемо коментувати", - сказала жителька Москви у коментарі росЗМІ на вулицях столиці.

Тим часом у Росії триває суворе придушення інакомислення, особливо навколо критики війни в Україні.

Ще одна росіянка із закритим обличчям з’явилася в російських ЗМІ із опозиційною заявою. "У мене двоє дітей, і я хочу перестати соромитися того, що вони народилися в цей час", - сказала вона.

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Інші росіяни, вочевидь, вирішили боротися радикальніше. У серпні стався безпрецедентний сплеск підпалів військкоматів по всій країні – за даними російських державних ЗМІ, трохи більше двох десятків атак лише за тиждень.

Російські чиновники кажуть, що ці люди потрапили нібито під вплив українських агентів, які змушують їх здійснювати підпали, видаючи себе за поліцію чи кредиторів.

Втім, джерело, пов’язане з однією російською партизанською групою, заперечує, що росіян зазнають примусу. Цією легендою Кремль хоче приховати зростаюче невдоволення в суспільстві.

"Якби люди не були злі на владу, вони б нічого не робили" - сказало джерело.

"Прокляття" набирає обертів

Другий тиждень серпня був не менш насиченим, ніж перший, і з набагато більшою кількістю загиблих і поранених. Загадковий вибух прогримів на промисловому підприємстві в невеликому російському місті Сергієв Посад під Москвою. У небо піднялася грибоподібна хмара.

Влада наполягає, що вибух стався через порушення правил безпеки на фабриці феєрверків, заперечуючи повідомлення про саботаж на підприємстві, яке колись було провідним виробником військового оптичного обладнання, зокрема нічних окулярів і прицілів.

Тим не менш, за даними російських ЗМІ, постраждало 440 квартир і 20 приватних будинків; знищено 184 автомобілі; 84 людини отримали поранення, один загинув, ще щонайменше вісім вважаються зниклими безвісти.

"Серпневе прокляття Росії справді повернулося", - резюмує CNN.

Нагадаємо, після чергової атаки дрона на Москву вранці 11 серпня ГУР попередило мешканців столиці РФ, що буде ще більше атак, і те, що влада не здатна їх захистити у "війні дронів".

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