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У Росії знову масово палять військкомати – відео

У Росії знову масово палять військкомати – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
1046
Час на прочитання
1 хв
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У Росії знову масово палять військкомати – відео

У Росії знову масово палять військкомати.

Спроби підпалу будівель військових комісаріатів зафіксовані у різних містах РФ.

У різних містах Росії за останню добу спробували підпалити одразу дев’ять військкоматів.

Про це пише Baza. 

Спроби підпалу будівель військових комісаріатів зафіксовані у Воронезькій області, Казані, Омську, Санкт-Петербурзі, Подільську, Калузі, Верхньоуральську та Копейську. 

Майже всі палії розповіли, що їх переконали це зробити шахраї.

У ніч проти 1 серпня за спробу підпалу військкомату в Копейську було затримано 54-річну співробітницю челябінського заводу металоконструкцій. Вона кинула коктейль "Молотова" до медичного кабінету будівлі військкомату.

Через дві години відбулася спроба підпалу військкомату у Верхньоуральську. На місці події було затримано 34-річну місцеву жительку.

Ще один військкомат намагалися підпалити у Калузі. Там за спробу підпалу було затримано 78-річну пенсіонерку.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому місті Феодосії у Криму місцева вчителька російської мови намагалася підпалити військкомат коктейлем "Молотова".

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Дата публікації
Перегляди
1046
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