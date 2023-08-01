Головна пропагандистка Росії Ольга Скабєєва напророкувала, що Збройні сили України визволять Крим 25 грудня 2023 року.

Вона відреагувала на інформацію ЗМІ про те, що британські військові тренують елітну українську бригаду спецпризначенців на закритій базі, щоб допомогти Україні повернути Крим до Різдва.

Скабєєва переконує пропагандистів РФ, що це не жарти. Адже, за її словами, для захоплення півострова 2000 українських спецназівців проходять вишкіл у Великій Британії.

Нагадаємо, таблоїд Sunday Express 29 липня опублікував матеріал, у якому йшлося про те, що британські військові тренують українську бригаду спецпризначенців на закритій базі, щоб допомогти Україні повернути Крим до Різдва. Джерела видання стверджують, що ці військові стануть вістрям операції з повернення Криму, в той час як дві інші сили здійснюватимуть паралельні атаки.

"Жартувати не варто": Скабєєва панікує через майбутню деокупацію Криму

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