На кордоні України стоять майже 600 автівок – де найбільші черги

У прикордонній службі розповіли про черги у пунктах пропуску на виїзд з України.

На кордоні України станом на ранок 12 серпня у чергах на пунктах пропуску стоять 570 автомобілів, 51 автобус та 110 пішоходів.

Про це повідомляє Західне регіональне управління ДПСУ.

Людей також просять враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Найбільші черги фіксують на кордоні до Польщі:

"Ягодин" - 12 автобусів (електронна черга);

"Устилуг" - 20 л/а, три автобуси (електронна черга);

"Рава-Руська" - 110 л/а, два автобуси;

"Грушів" - 25 л/а, чотири автобуси;

"Краківець" - 140 л/а, 12 автобусів;

"Шегині" - 60 л/а, 9 автобусів, 110 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Смільниця" - 50 л/а, два автобусів.

Словаччина

"Ужгород" - 20 л/а, сім автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина

"Тиса" - 20 л/а;

"Дзвінкове" - 10 л/а;

"Косино" - 25 л/а;

"Лужанка" - 20 л/а;

Румунія

"Порубне" - 70 л/а.

На пунктах пропуску до Молдови черги відсутні.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів розповіли, хто реально контролює українську митницю.

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