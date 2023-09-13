Эксперт сообщил, что в Украине будет с ценами в сентябре

В сентябре на украинских рынках сохранится удешевление овощей и фруктов – как это было в августе. Впрочем, продукты переработки продолжат расти в цене.

Об этом "Общественному" сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

"В августе 2023 года уменьшение потребительских цен на овощи ускорилось до -37,6%, тогда как в июле оно составляло -18,2%. В целом цены на овощи уменьшились на 22,3% против декабря и на 25,7% — против августа 2022 года", — сообщил он.

По словам эксперта, это в значительной степени способствовало снижению потребительских цен на товары и услуги, которое длится уже два месяца.

Среди продуктов в августе подешевели фрукты (-4,2%), масло (-0,9%), подсолнечное масло (-0,5%), сыр и мягкий сыр (-0,3%), хлеб и хлебопродукты. (-0,2%) и яйца (-0,1%). Цены на рыбу и продукты из рыбы, которые в июле выросли на 0,7%, остались на том же уровне.

"При этом в августе выросли цены на сахар – на 2,0% против 1,2% в июле, мясо и мясопродукты – на 1,2% против 1,4%, хлеб – на 0,5% против 0,3%, молоко – на 0,2% против 0,2% в июле, макаронные изделия – на 0,1% против -0,2%”, – говорит Юрий Лупенко.

По оценкам ученых Института, урожай овощей и фруктов в этом году будет способствовать снижению потребительских цен в сентябре, а, возможно, даже в октябре-ноябре.

"В то же время цены на продукты переработки, в большей степени зависимые от стоимости энергоресурсов и имеющие длительные сроки хранения, продолжат свой рост в первые месяцы осени, скорее всего, в незначительных масштабах", — говорит Лупенко.

Как сообщалось, эксперт Наталья Копытец прогнозирует, что в Украине до конца сезона может подорожать мясо.

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