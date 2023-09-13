Представители Ким Чен Ына перед встречей с Путиным провели с его креслом тайный обряд

Это могло быть связано с его физическим здоровьем или безопасностью во время встречи с Путиным.

Представители северокорейской делегации перед встречей главы КНДР Ким Чен Ына и президента РФ Путина провели странный обряд.

Соответствующее видео, снятое на космодроме "Восточный" в Амурской области РФ, было обнародовано 13 сентября.

По видеозаписи, опубликованной на космодроме Восточный в Амурской области Российской Федерации, видно, как представители северокорейской делегации обследуют кресло, на котором должен был сидеть лидер КНДР Ким Чен Ын. Этот "ритуал" с креслом длился довольно долго, и никому не было понятно, что именно они испытывали или проверяли.

Это смешно, если на фоне этого вообразили опухоль pic.twitter.com/CGepNsNM1W — Баба и кит (@babaikit) September 13, 2023

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать эту неожиданную сцену. Многие из них высказали разные теории относительно того, что могло стоять за этим загадочным "ритуалом". Некоторые предположили, что это была проверка на крепость кресла, которое должно было выдержать вес Ким Чен Ына, и это могло быть связано с его физическим здоровьем или безопасностью во время встречи с Путиным. Другие утверждали, что это может быть психологическим тестом или элементом развлечения для делегации.

Напомним, что Ким Чен Ын сделал заявление о войне России в Украине.