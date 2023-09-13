На территории НАТО, вероятно, снова обнаружили обломки беспилотника — Минобороны Румынии

После атаки России по Одесской области на территорию Румынии, члена НАТО, возможно, снова упал беспилотник. Его фрагменты якобы обнаружили в районе городов Нуферул и Виктория Тульчинского уезда.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Румынии, опубликованном в среду, 13 сентября.

"Экипаж вертолета IAR 330 Puma ВВС Румынии с авиабазы Михаил Когелничану идентифицировал в среду, 13 сентября, около 11:30 утра в районе городов Нуферул и Виктория в уезде Тулча, фрагменты, которые могли произойти от дрон. Обломки разлетелись на площади в несколько десятков метров", – сказано в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что "другой вертолет ВВС Румынии 90-й авиационной базы из Отопены был направлен в район со специализированной группой на борту, чтобы провести предварительные исследования на месте и собрать образцы, которые пройдут техническую экспертизу".

Остальные детели предоставят после всех соответствующих экспертиз.

Напомним, во время атаки по югу Украины власти Румынии призвали жителей пройти в укрытие из-за вероятности падения объектов.

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