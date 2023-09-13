"Путин стоит на коленях": эксперт объяснил, почему России необходимо "зерновое" соглашение

Диктатор Владимир Путин просит Запад вернуть "зерновое соглашение", ведь российская экономика страдает, а доллар приближается к отметке 100 рублей.

Такое мнение высказал военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан, комментируя письмо, которое генсек ООН Гутерриш написал Путину, пишет "РБК-Украина".

"Это не предложение Гутерриша Путину. Это требования Путина. Он стоит на коленях, если уж реально смотреть на вещи. После того, как из SWIFT выбросили "Россельхозбанк", эфэсбешная толпа осталась без наличных денег для подкупа таких Гутерришей. Поэтому очень слезно Путин требует, чтобы банк подключили к SWIFT", — говорит эксперт.

По его словам, чрезвычайно важны для РФ также вопросы страхования кораблей, ведь частные страховые компании, в частности британский гигант Lloyd's, не спешат работать с РФ, а рычагов, чтобы на них надавить, у Кремля нет.

"Очень важны для него лойдовские страховые полисы, но наехать на частную компанию в цивилизованном мире не получится никак. Они не хотят страховать – и не будут. Снятие санкций может удержать экономики РФ на плаву", — подытожил Свитан.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 17 июля 2023 года объявил, что Россия прекращает свое участие в "зерновом соглашении".

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что продолжит телефонные переговоры с Владимиром Путиным для возвращения "зерновой инициативы".

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