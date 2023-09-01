Ціни на пальне: чи здорожчає бензин до 60 гривень за літр

Вартість пального буде зростати, але є межа, яку їй поки не перетнути.

Половина ринку пального належить операторам із правильною “податковою” орієнтацією, тому вони змушені включати нові податки в ціни на бензин та реагувати на зміни зовнішньої кон’юнктури.

Про це у своїй статті для ZN.UA пише Сергей Куюн, директор ВАТ “Консалтингова група А-95”.

За його словами, з початку зростання 14 червня станом на 29 серпня оптові ціни на бензин А-95 підвищилися на 13 грн./л (з 34,25 до 47,25 грн./л), на дизпаливо — на 13,25 грн./л (з 33,50 до 46,75 грн./л).

“Динаміка цін цілком відповідає чинникам, які викликали їхнє зростання. Так, податкове навантаження на бензин збільшилося приблизно на 11 грн./л, митна вартість за зазначений період — на 82 дол./тонна, або на 2,7 грн./л (із ПДВ). Для дизпалива податкове навантаження зросло на 7,5 грн./л, а митна вартість — на 150 дол./тонн, або 5,5 грн./л”, — додав він.

Зміни на оптовому ринку найбільш показові, оскільки через фактичну відсутність запасів цей ринок оперативно реагує на зміну кон’юнктури. Роздрібні ціни змінюються повільніше, причому як на підйомі, так і на падінні через наявність запасів і не завжди чесну конкуренцію з боку “гравців-оптимізаторів”.

Маючи за рахунок несплати податків меншу собівартість нафтопродукту й слабку прив’язку до світових котирувань через “внутрішнє виробництво”, періоди зростання цін вони використовують для збільшення реалізації.

“Отже, з початку зростання на початку липня роздрібні ціни на бензин додали 8,12 грн./л (до 52,91 грн./л), на дизпаливо — 9,16 грн./л (до 52,49 грн./л). Відповідно, відставання АЗС від опту становить по бензину А-95 на 29 серпня 4,88 грн./л, на ДП — понад 4 грн./л», — констатує Куюн.

Крім того, протягом січня — травня 2023 року спред між оптом і роздробом становив 9,7–9,8 грн./л, наразі майже удвічі менше. Цей показник можна сприймати як індикатор роздрібної націнки.

“При цьому навряд чи наявне відставання роздрібних цін на 4–5 грн./л повною мірою описує потенціал для подальшого зростання. Вочевидь новий ціновий рівень і близькість неприємної позначки у 60 грн./л призведуть до скорочення націнки АЗС на 2–3 грн./л. Відповідно, ймовірний потенціал подорожчання роздробу становить не більш як 2 грн./л. На це також вказує значне скорочення маржі у невеличких мереж АЗС”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, експерт зробив прогноз, що буде з цінами на пальне найближчим часом.

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