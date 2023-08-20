Що відбувається з цінами на пальне на великих мережах АЗС

Від повернення опадування на великах мережах АЗС ціни виросли від 7-9 грн/л.

Сім тижнів, як повернулося повне оподаткування на пальне. За тиждень ціни додали 2-3 грн.

Про ситуацію ці цінами на ринку палива розповів народний депутат Ярослав Железняк.

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Що відбувається із цінами на великих мережах АЗС станом на 20 серпня 2023 року:

WOG:

сьогодні: 54,99 грн/ л.

За тиждень без змін, а після повернення оподаткування зростання на +8 грн/л

ОККО:

сьогодні: 54,99 грн/ л.

Теж без змін за тиждень, а в цілому на +8 грн/л після 01 липня.

SOCAR:

сьогодні: 55,99 грн/ л.

Тиждень без змін, а зростання з 01 липня на +9 грн/л

Shell:

сьогодні: 53,99. грн/ л.

+1,5 грн за тиждень, з липня зростання на +7,2 грн/л

"Виглядає так, що ми нарешті на плато, і вже бачимо в ціні і повні акцизи (завезене паливо після 01 липня) і повний ПДВ", - наголошує нардеп.

Нагадаємо, експерт зробив прогноз, що буде з цінами на пальне найближчим часом.

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